Curtiss-Wright a Aktie
WKN: 850852 / ISIN: US2315611010
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Curtiss-Wright A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Curtiss-Wright A stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Curtiss-Wright A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 935,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 869,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,35 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 12,87 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,80 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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