Curtiss-Wright a Aktie

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WKN: 850852 / ISIN: US2315611010

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Curtiss-Wright A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Curtiss-Wright A gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,61 USD je Aktie gegenüber 3,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Curtiss-Wright A nach den Prognosen von 7 Analysten 926,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 876,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,23 USD, gegenüber 12,87 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 3,78 Milliarden USD im Vergleich zu 3,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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