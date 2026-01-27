Erste Schätzungen: Curtiss-Wright A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Curtiss-Wright A stellt voraussichtlich am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,69 USD aus. Im letzten Jahr hatte Curtiss-Wright A einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 890,3 Millionen USD – ein Plus von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Curtiss-Wright A 824,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,13 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,12 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at