Curtiss-Wright a Aktie
WKN: 850852 / ISIN: US2315611010
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Curtiss-Wright A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Curtiss-Wright A stellt voraussichtlich am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,69 USD aus. Im letzten Jahr hatte Curtiss-Wright A einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 890,3 Millionen USD – ein Plus von 8,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Curtiss-Wright A 824,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,13 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,55 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,44 Milliarden USD, gegenüber 3,12 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
