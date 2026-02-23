Custom Truck One Sourc a Aktie

Custom Truck One Sourc a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUQJ / ISIN: US23204X1037

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Custom Truck One Source A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Custom Truck One Source A wird sich voraussichtlich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,068 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Custom Truck One Source A 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,28 Prozent auf 584,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Custom Truck One Source A noch 520,7 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,159 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,120 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,80 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

