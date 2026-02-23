Custom Truck One Sourc a Aktie
Erste Schätzungen: Custom Truck One Source A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Custom Truck One Source A wird sich voraussichtlich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,068 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Custom Truck One Source A 0,120 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,28 Prozent auf 584,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Custom Truck One Source A noch 520,7 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,159 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,120 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,80 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
