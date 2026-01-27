CVS Health Aktie
WKN: 859034 / ISIN: US1266501006
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: CVS Health informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CVS Health wird voraussichtlich am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,00 USD. Dies würde einer Verringerung von 23,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CVS Health 1,30 USD je Aktie vermeldete.
CVS Health soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 103,70 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,67 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,66 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 400,07 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 372,69 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
