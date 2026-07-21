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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: CVS Health öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CVS Health veröffentlicht voraussichtlich am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,83 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 98,94 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 100,07 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,44 USD, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 409,03 Milliarden USD im Vergleich zu 402,11 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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