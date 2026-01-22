CyberAgent Aktie
WKN: 936388 / ISIN: JP3311400000

22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: CyberAgent gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CyberAgent veröffentlicht voraussichtlich am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 20,80 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,01 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 225,84 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CyberAgent einen Umsatz von 203,84 Milliarden JPY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 71,00 JPY, gegenüber 62,52 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 906,00 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 874,03 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
