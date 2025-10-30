CyberAgent Aktie
WKN: 936388 / ISIN: JP3311400000

30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: CyberAgent vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CyberAgent wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 24,84 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 905,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CyberAgent 2,47 JPY je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll CyberAgent nach den Prognosen von 13 Analysten 217,03 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 203,75 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 67,41 JPY im Vergleich zu 31,56 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 851,56 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 801,24 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
