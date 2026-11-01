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WKN DE: A42CTM / ISIN: US95758L4041

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01.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cycurion verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cycurion stellt voraussichtlich am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Cycurion im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -12,500 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 14,10 Prozent auf 4,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cycurion noch 3,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -4,320 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -107,120 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,2 Millionen USD, gegenüber 15,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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