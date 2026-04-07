Cyient DLM Aktie
ISIN: INE055S01018
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07.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cyient DLM stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cyient DLM äußert sich voraussichtlich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,20 INR gegenüber 3,91 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Cyient DLM 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,26 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cyient DLM 4,28 Milliarden INR umsetzen können.
8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,16 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 8,58 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 13,07 Milliarden INR, gegenüber 15,20 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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