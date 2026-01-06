Erste Schätzungen: Cyient DLM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cyient DLM wird voraussichtlich am 20.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cyient DLM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,39 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 17,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,67 Milliarden INR gegenüber 4,44 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 11,65 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,58 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,72 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,20 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

