WKN DE: A0KFDX / ISIN: INE136B01020

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Cyient mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cyient lädt voraussichtlich am 22.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,16 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Cyient 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,80 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cyient 19,26 Milliarden INR umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 55,40 INR, gegenüber 55,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 73,90 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 73,60 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cyient Ltd

Analysen zu Cyient Ltd

Aktien in diesem Artikel

Cyient Ltd 1 171,30 3,53% Cyient Ltd

