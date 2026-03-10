Cytosorbents Aktie

Cytosorbents für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12GDU / ISIN: US23283X2062

10.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cytosorbents stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cytosorbents wird voraussichtlich am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,055 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,160 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 37,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

