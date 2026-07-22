Cytosorbents Aktie
WKN DE: A12GDU / ISIN: US23283X2062
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cytosorbents vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cytosorbents wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cytosorbents noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 9,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cytosorbents einen Umsatz von 9,6 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,170 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cytosorbents Corp
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Cytosorbents vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Cytosorbents präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: Cytosorbents informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.03.26