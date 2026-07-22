Erste Schätzungen: Cytosorbents vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cytosorbents wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cytosorbents noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 9,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cytosorbents einen Umsatz von 9,6 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,170 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at