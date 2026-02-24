Cytosorbents Aktie
Erste Schätzungen: Cytosorbents zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cytosorbents wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,055 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,8 Millionen USD gegenüber 6,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,160 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,380 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 37,6 Millionen USD, gegenüber 35,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
