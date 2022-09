Erste Schätzungen: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret gewährt Anlegern Blick in die Bücher

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret wird voraussichtlich am 28.09.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,750 TRY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,140 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 3,00 Milliarden TRY – ein Plus von 70,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret 1,75 Milliarden TRY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -6,379 TRY, gegenüber -1,920 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 13,08 Milliarden TRY geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,56 Milliarden TRY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at