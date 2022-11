Erste Schätzungen: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret stellt voraussichtlich am 06.12.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,910 TRY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,740 TRY je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 3,37 Milliarden TRY – das würde einem Zuwachs von 103,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,66 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -4,360 TRY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,920 TRY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,45 Milliarden TRY umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,56 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at