D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
D-Wave Quantum wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,076 USD. Das entspräche einem Verlust von 280,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll D-Wave Quantum in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 72,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,1 Millionen USD im Vergleich zu 15,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,337 USD im Vergleich zu -1,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 43,9 Millionen USD, gegenüber 24,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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