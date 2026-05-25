Erste Schätzungen: D2L präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

D2L wird voraussichtlich am 09.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,069 USD aus. Im letzten Jahr hatte D2L einen Gewinn von 0,090 CAD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 56,3 Millionen USD für D2L, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 75,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,337 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 232,9 Millionen USD, gegenüber 302,8 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at