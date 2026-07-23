Dai-ichi Life Insurance Aktie
WKN DE: A1CS49 / ISIN: JP3476480003
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dai-ichi Life Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Dai-ichi Life Insurance wird voraussichtlich am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 27,78 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,75 JPY erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2.400,00 Milliarden JPY – ein Plus von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dai-ichi Life Insurance 2.088,60 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 143,19 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 119,83 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 10.881,65 Milliarden JPY, gegenüber 9.612,88 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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