Dai-ichi Life Insurance Aktie

Dai-ichi Life Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CS49 / ISIN: JP3476480003

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dai-ichi Life Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dai-ichi Life Insurance präsentiert voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Dai-ichi Life Insurance im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,89 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 32,73 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dai-ichi Life Insurance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2.604,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.223,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 120,05 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 115,95 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10.083,86 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 8.801,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

