Dai-ichi Life Insurance Aktie
WKN DE: A1CS49 / ISIN: JP3476480003
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30.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dai-ichi Life Insurance präsentiert Quartalsergebnisse
Dai-ichi Life Insurance äußert sich voraussichtlich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 13,39 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Dai-ichi Life Insurance einen Gewinn von 20,70 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 25,49 Prozent auf 2.399,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Dai-ichi Life Insurance noch 1.911,83 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 116,19 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 115,95 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 10.490,48 Milliarden JPY, gegenüber 8.801,74 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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