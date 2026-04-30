Erste Schätzungen: Dai-ichi Life Insurance präsentiert Quartalsergebnisse

Dai-ichi Life Insurance äußert sich voraussichtlich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 13,39 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Dai-ichi Life Insurance einen Gewinn von 20,70 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 25,49 Prozent auf 2.399,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Dai-ichi Life Insurance noch 1.911,83 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 116,19 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 115,95 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 10.490,48 Milliarden JPY, gegenüber 8.801,74 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at