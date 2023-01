Erste Schätzungen: Dai-ichi Life Insurance verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dai-ichi Life Insurance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 65,50 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 39,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 107,67 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dai-ichi Life Insurance in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1.906,50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.907,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 236,42 JPY, gegenüber 383,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 9.107,77 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 8.209,71 Milliarden JPY generiert wurden.

