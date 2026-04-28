Erste Schätzungen: Dai Nippon Printing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dai Nippon Printing wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 29,69 JPY. Im Vorjahresquartal waren -9,950 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dai Nippon Printing in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,81 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 385,39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 378,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 218,22 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 238,90 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.505,66 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.457,61 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at