Dai Nippon Printing Aktie
WKN DE: A0NABJ / ISIN: US2338063066
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Dai Nippon Printing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dai Nippon Printing wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,154 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dai Nippon Printing noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,53 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,32 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,676 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,780 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,65 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,04 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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