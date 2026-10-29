Erste Schätzungen: Dai Nippon Printing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dai Nippon Printing wird voraussichtlich am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 67,92 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 34,21 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Dai Nippon Printing im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 382,93 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 215,82 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 235,48 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1.551,71 Milliarden JPY, gegenüber 1.512,57 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net