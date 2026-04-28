Erste Schätzungen: Dai Nippon Printing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dai Nippon Printing wird voraussichtlich am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dai Nippon Printing noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dai Nippon Printing in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,692 USD je Aktie, gegenüber 0,780 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 9,56 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 9,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at