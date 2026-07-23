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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Dai Nippon Printing präsentiert Quartalsergebnisse

Dai Nippon Printing präsentiert voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 49,09 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 51,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 100,80 JPY je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 370,27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 366,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 215,44 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 235,48 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1.536,50 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.512,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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