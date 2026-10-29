Erste Schätzungen: Dai Nippon Printing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dai Nippon Printing wird voraussichtlich am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,214 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dai Nippon Printing noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Dai Nippon Printing nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 2,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,53 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,679 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,780 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 9,77 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 10,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net