Daicel Aktie

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WKN: 863989 / ISIN: JP3485800001

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daicel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daicel wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 30,63 JPY. Im Vorjahresquartal waren 34,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 151,85 Milliarden JPY gegenüber 137,85 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 138,92 JPY aus. Im Vorjahr waren 38,75 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 618,94 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 579,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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