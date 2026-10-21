Erste Schätzungen: Daicel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daicel wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 30,63 JPY. Im Vorjahresquartal waren 34,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 151,85 Milliarden JPY gegenüber 137,85 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 138,92 JPY aus. Im Vorjahr waren 38,75 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 618,94 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 579,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at