Erste Schätzungen: Daicel legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daicel wird voraussichtlich am 04.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 33,70 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 40,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 129,83 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 16,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,36 Milliarden JPY in den Büchern standen.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 126,09 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 104,14 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 540,16 Milliarden JPY, gegenüber 467,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at