Erste Schätzungen: Daicel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daicel gibt voraussichtlich am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 50,21 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 44,12 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 145,79 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 142,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 197,68 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 181,44 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 577,33 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 586,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at