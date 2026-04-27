Daicel Aktie
WKN: 863989 / ISIN: JP3485800001
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daicel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Daicel äußert sich voraussichtlich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 51,88 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Daicel 21,14 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 150,14 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,99 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 104,97 JPY, gegenüber 181,44 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 577,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 586,53 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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