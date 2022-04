Erste Schätzungen: Daihen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Daihen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 114,70 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 185,35 JPY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 47,82 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 430,05 JPY, gegenüber 381,28 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 158,75 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 145,14 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at