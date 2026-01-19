Daihen Aktie

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daihen präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Daihen lässt sich voraussichtlich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Daihen die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 164,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daihen noch ein Gewinn pro Aktie von 141,43 JPY in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,74 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Daihen für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 61,31 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 584,79 JPY je Aktie, gegenüber 493,31 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 237,24 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 226,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

