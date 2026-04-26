Daihen Aktie
WKN: 859037 / ISIN: JP3497800007
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Daihen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Daihen veröffentlicht voraussichtlich am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 196,92 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Daihen ein EPS von 178,55 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,80 Prozent auf 75,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daihen noch 70,55 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 593,92 JPY, gegenüber 493,31 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 236,62 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 226,38 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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