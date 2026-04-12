Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAIICHI SANKYO wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 54,26 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 46,31 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll DAIICHI SANKYO 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 585,67 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DAIICHI SANKYO 518,69 Milliarden JPY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 167,01 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 155,96 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 2.128,20 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1.886,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at