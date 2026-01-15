DAIICHI SANKYO Aktie

WKN: A0F57T / ISIN: JP3475350009

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO legt Quartalsergebnis vor

DAIICHI SANKYO öffnet voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 39,96 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DAIICHI SANKYO ein EPS von 32,82 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll DAIICHI SANKYO 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 549,97 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte DAIICHI SANKYO 484,84 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 168,74 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 155,96 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 2.110,59 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 1.886,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

