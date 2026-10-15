DAIICHI SANKYO Aktie

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WKN: A0F57T / ISIN: JP3475350009

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAIICHI SANKYO wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 39,81 JPY je Aktie gegenüber 24,52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DAIICHI SANKYO in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 568,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 500,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 146,59 JPY, gegenüber 151,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 2.367,49 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.123,05 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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