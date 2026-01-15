Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DAIICHI SANKYO veröffentlicht voraussichtlich am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,258 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll DAIICHI SANKYO nach den Prognosen von 5 Analysten 3,54 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,18 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, gegenüber 1,02 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 13,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,37 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at