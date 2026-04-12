DAIICHI SANKYO Aktie
WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028
|
12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DAIICHI SANKYO stellt voraussichtlich am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,348 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,75 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,40 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 13,60 Milliarden USD, gegenüber 12,37 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DAIICHI SANKYO CO LTD (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu DAIICHI SANKYO CO LTD (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|DAIICHI SANKYO CO LTD (spons. ADRs)
|17,57
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.