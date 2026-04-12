Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DAIICHI SANKYO stellt voraussichtlich am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,348 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,75 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,40 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,07 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 13,60 Milliarden USD, gegenüber 12,37 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at