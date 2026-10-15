DAIICHI SANKYO Aktie

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WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO präsentiert Quartalsergebnisse

DAIICHI SANKYO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,251 USD aus. Im letzten Jahr hatte DAIICHI SANKYO einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,58 Milliarden USD – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DAIICHI SANKYO 3,40 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,924 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 14,98 Milliarden USD, gegenüber 14,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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