Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DAIICHI SANKYO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DAIICHI SANKYO noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,33 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DAIICHI SANKYO einen Umsatz von 3,28 Milliarden USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,986 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 14,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at