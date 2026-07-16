Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAIICHI SANKYO wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 40,25 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 46,03 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 535,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 156,95 JPY, gegenüber 140,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2.321,02 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.123,05 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at