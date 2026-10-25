Daiichikosho Aktie

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WKN: 897103 / ISIN: JP3475200006

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daiichikosho mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daiichikosho äußert sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 32,95 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiichikosho noch ein Gewinn pro Aktie von 25,15 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,33 Prozent auf 41,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiichikosho noch 39,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 132,01 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 153,38 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 170,39 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 162,95 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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