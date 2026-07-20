Erste Schätzungen: DAIKIN INDUSTRIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAIKIN INDUSTRIES lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,181 USD aus. Im letzten Jahr hatte DAIKIN INDUSTRIES einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie eingefahren.

DAIKIN INDUSTRIES soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,37 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,639 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 33,46 Milliarden USD, gegenüber 33,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at