Daikin Industries Aktie

Daikin Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857771 / ISIN: JP3481800005

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daikin Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Daikin Industries öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 290,00 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Daikin Industries 278,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,33 Prozent auf 1.339,21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.213,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1025,42 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 939,92 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.350,20 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5.015,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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