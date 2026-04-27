Daikin Industries Aktie

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WKN: 857771 / ISIN: JP3481800005

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Daikin Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daikin Industries wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 225,10 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 266,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.222,41 Milliarden JPY gegenüber 1.159,11 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 907,64 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 904,27 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 4.907,22 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 4.752,34 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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