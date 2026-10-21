DAIKIN INDUSTRIES Aktie
WKN DE: A1W1Q6 / ISIN: US23381B1061
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: DAIKIN INDUSTRIES öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DAIKIN INDUSTRIES wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,190 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DAIKIN INDUSTRIES 0,180 USD je Aktie eingenommen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 8,58 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,633 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,620 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,97 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,28 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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