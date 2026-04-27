Erste Schätzungen: DAIKIN INDUSTRIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DAIKIN INDUSTRIES veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,144 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DAIKIN INDUSTRIES 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,71 Prozent auf 7,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,579 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 31,29 Milliarden USD, gegenüber 31,17 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at